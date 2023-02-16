Yigit Tiryaki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yigit Tiryaki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Yigit Tiryaki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Yigit Tiryaki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Yigit Tiryaki 26 Mayıs 2003 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Yiğit Tiryaki şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Yigit Tiryaki Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Yigit Tiryaki, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Yigit Tiryaki'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Yigit Tiryaki Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yigitryaki/

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Yigit Tiryaki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Yigit Tiryaki isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Yigit Tiryaki Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Yigit Tiryaki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Ekim 2022 yılında 52 Orduspor FK

12 Ocak 2023 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2023 yılında 52 Orduspor FK

Yigit Tiryaki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Yigit Tiryaki şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

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