İlyas Kahraman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İlyas Kahraman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İlyas Kahraman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İlyas Kahraman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İlyas Kahraman 18 Şubat 1999 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İlyas Kahraman şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İlyas Kahraman Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. İlyas Kahraman, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. İlyas Kahraman'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İlyas Kahraman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İlyas Kahraman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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İlyas Kahraman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İlyas Kahraman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ağu 2012 yılında Bucaspor Alt

11 Eylül 2015 yılında Karşıyaka Alt

15 Mart 2018 yılında Karşıyaka

8 Şubat 2022 yılında Alanya Kestel

30 Haziran 2022 yılında Karşıyaka

31 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

İlyas Kahraman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İlyas Kahraman şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

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