Batuhan Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Eren Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Eren adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Eren Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Eren 5 Aralık 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Eren Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Arda Musaoğlu yapmaktadır. Batuhan Eren, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 14 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Eren'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Eren Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhaneren28/

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Batuhan Eren Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Eren isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Batuhan Eren Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Eren futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Ekim 2018 yılında Kanarya

28 Ağu 2019 yılında Yalova Kadıköy

10 Ocak 2020 yılında Edirnespor

15 Eylül 2020 yılında Ankara Demir

5 Ekim 2020 yılında Yalovaspor

30 Haziran 2021 yılında Ankara Demir

28 Ağu 2021 yılında 1954 Kelkit Bld

14 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Batuhan Eren Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Eren şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

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