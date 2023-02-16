Cemilcan Eryilmaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cemilcan Eryilmaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cemilcan Eryilmaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cemilcan Eryilmaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cemilcan Eryilmaz 13 Kasım 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Cemilcan Eryılmaz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cemilcan Eryilmaz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cemilcan Eryilmaz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 28 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cemilcan Eryilmaz'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Cemilcan Eryilmaz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cemilcanerylmaz/

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Cemilcan Eryilmaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cemilcan Eryilmaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Cemilcan Eryilmaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cemilcan Eryilmaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Sancaktepe FK

28 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Cemilcan Eryilmaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cemilcan Eryilmaz şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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