Ertunc Yasin Gudu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ertunc Yasin Gudu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ertunc Yasin Gudu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ertunc Yasin Gudu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ertunc Yasin Gudu 23 Mart 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Ertunç Yasin Güdü şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ertunc Yasin Gudu Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ertunc Yasin Gudu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 31 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Ertunc Yasin Gudu'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Ertunc Yasin Gudu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.instagram.com/1ertunc/

Ertunc Yasin Gudu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ertunc Yasin Gudu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ertunc Yasin Gudu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ertunc Yasin Gudu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

26 Ekim 2021 yılında Eynesil Bld

4 Şubat 2022 yılında Ladik Belediye

31 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Ertunc Yasin Gudu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ertunc Yasin Gudu şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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