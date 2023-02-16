Serhan Uresin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Serhan Uresin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Serhan Uresin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Serhan Uresin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Serhan Uresin 10 Mart 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Serhan Uresin Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLCA Group yapmaktadır. Serhan Uresin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Serhan Uresin'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Serhan Uresin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Serhan Uresin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Serhan Uresin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Serhan Uresin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Başakşehir U19

8 Eylül 2021 yılında Çankaya FK

8 Eylül 2022 yılında Bursa Yıldırım

12 Ocak 2023 yılında Fatsa Belediye

Serhan Uresin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Serhan Uresin şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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