Taha Yesilbas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Taha Yesilbas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Taha Yesilbas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Taha Yesilbas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Taha Yesilbas 15 Şubat 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Taha Yeşilbaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Taha Yesilbas Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Taha Yesilbas, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına - tarihinde katılmıştır. Taha Yesilbas'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Taha Yesilbas Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/tahayslbs/

Taha Yesilbas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Taha Yesilbas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Taha Yesilbas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Taha Yesilbas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Kasım 2020 yılında Ümraniye U19

4 Haziran 2021 yılında Karşıyaka Alt

15 Ağu 2022 yılında Karşıyaka

3 Şubat 2023 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2023 yılında Karşıyaka

Taha Yesilbas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Taha Yesilbas şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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