Harun Atalay kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Harun Atalay Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Harun Atalay adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Harun Atalay Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Harun Atalay 5 Haziran 1996 tarihinde Agri şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Harun Atalay Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini One Touch Sports Management yapmaktadır. Harun Atalay, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Harun Atalay'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Harun Atalay Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Harun Atalay isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Harun Atalay Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Harun Atalay futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2009 yılında Karşıyaka Alt

28 Ocak 2013 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2014 yılında Karşıyaka Alt

1 Temmuz 2015 yılında Karşıyaka U21

30 Temmuz 2015 yılında Darıca GB

18 Ocak 2016 yılında Karşıyaka U21

1 Temmuz 2016 yılında Karşıyaka

21 Ocak 2022 yılında 68 Aksaray Bld

12 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Harun Atalay Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Harun Atalay şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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