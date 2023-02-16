Arif İsci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arif İsci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arif İsci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arif İsci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arif İsci 23 Şubat 1995 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Arif İşçi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arif İsci Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arif İsci, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arif İsci'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arif İsci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arifisci/

Arif İsci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arif İsci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arif İsci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arif İsci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2016 yılında Ofspor

1 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

8 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

9 Ocak 2020 yılında Erbaaspor

4 Ağu 2020 yılında Kulüpsüz

24 Ocak 2021 yılında Erbaaspor

1 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

12 Ocak 2023 yılında Fatsa Belediye

Arif İsci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arif İsci şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

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