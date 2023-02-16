Koray Oz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Koray Oz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Koray Oz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Koray Oz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Koray Oz 18 Ekim 1995 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Umut Koray Öz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Koray Oz Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProAthleta yapmaktadır. Koray Oz, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Koray Oz'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Koray Oz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/umutkoray90/

Koray Oz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Koray Oz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Koray Oz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Koray Oz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

25 Ocak 2013 yılında Ç. Dardanel Alt

13 Eylül 2013 yılında Balıkesir U21

1 Eylül 2014 yılında Çankırıspor

15 Temmuz 2015 yılında Etimesgut Bld

25 Ağu 2016 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2017 yılında Etimesgut Bld

31 Ocak 2018 yılında Erzin Belediye

30 Haziran 2018 yılında Etimesgut Bld

28 Ağu 2018 yılında Van BBSK

14 Ağu 2020 yılında Somaspor

6 Ağu 2021 yılında Osmaniyespor FK

27 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Koray Oz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Koray Oz şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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