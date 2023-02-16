Bugra Civek kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bugra Civek Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bugra Civek adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bugra Civek Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bugra Civek 16 Şubat 1999 tarihinde Manisa şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Buğra Civek şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bugra Civek Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Bugra Civek, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Bugra Civek'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Bugra Civek Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/civeekbugra9/

Bugra Civek Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bugra Civek isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Bugra Civek Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bugra Civek futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Ekim 2018 yılında Kocaçeşme

31 Ocak 2019 yılında Ahmetli Bld

20 Eylül 2019 yılında Bayındırspor

25 Mart 2021 yılında Hacırahmanlı

26 Ekim 2021 yılında Tire Belediye

31 Ağu 2022 yılında Çatalcaspor

3 Şubat 2023 yılında Fatsa Belediye

Bugra Civek Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bugra Civek şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 78 numaralı formayı giymektedir.

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