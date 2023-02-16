İbrahim Aksu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İbrahim Aksu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İbrahim Aksu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İbrahim Aksu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İbrahim Aksu 29 Mart 2002 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İbrahim Halil Aksu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İbrahim Aksu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İbrahim Aksu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İbrahim Aksu'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İbrahim Aksu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ibrahimaksu.5/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100007087605676

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İbrahim Aksu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İbrahim Aksu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

İbrahim Aksu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İbrahim Aksu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Tuzlaspor

31 Ağu 2022 yılında Darıca GB

7 Eylül 2022 yılında Tuzlaspor

8 Eylül 2022 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2023 yılında Tuzlaspor

İbrahim Aksu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İbrahim Aksu şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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