Gokhan Gunel kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Gunel Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Gunel adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Gunel Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Gunel 11 Mart 1992 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Gunel Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Gokhan Gunel, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 6 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Gokhan Gunel'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Gunel Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/gokhangunel_/

Gokhan Gunel Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Gunel isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Gokhan Gunel Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Gunel futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Eylül 2012 yılında Kuştepe Spor

14 Ağu 2013 yılında Çatalcaspor

8 Temmuz 2017 yılında Bayrampaşa

1 Ağu 2018 yılında Artvin Hopaspor

16 Ağu 2019 yılında Çatalcaspor

15 Eylül 2020 yılında Bld Derince

27 Ocak 2021 yılında Fatsa Belediye

21 Ağu 2021 yılında B. Yeni Çarşı

6 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Gokhan Gunel Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Gunel şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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