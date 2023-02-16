Sahinali Terzi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sahinali Terzi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sahinali Terzi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sahinali Terzi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sahinali Terzi 3 Ekim 1990 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Şahinali Terzi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sahinali Terzi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sahinali Terzi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 13 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sahinali Terzi'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sahinali Terzi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sahinali Terzi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sahinali Terzi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sahinali Terzi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Ç. Rizespor

15 Ağu 2013 yılında Kahramanmaraş

3 Ocak 2014 yılında Ç. Rizespor

10 Ocak 2014 yılında Y. Malatyaspor

30 Haziran 2014 yılında Ç. Rizespor

27 Ağu 2014 yılında Tepecikspor

30 Haziran 2015 yılında Ç. Rizespor

19 Ağu 2015 yılında Kırklarelispor

7 Eylül 2017 yılında Karagümrük

15 Ocak 2018 yılında Ç. Dardanel

28 Ağu 2018 yılında Alibeyköy

20 Ağu 2019 yılında Pazarspor

17 Temmuz 2021 yılında Z. Kömürspor

13 Ocak 2022 yılında Fatsa Belediye

Sahinali Terzi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sahinali Terzi şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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