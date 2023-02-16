Cihan Halil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cihan Halil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cihan Halil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cihan Halil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cihan Halil 1 Ocak 1991 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cihan Halil Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Cihan Halil, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 27 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cihan Halil'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Cihan Halil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/cihanhalill/

http://www.facebook.com/cihan.halil.79

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Cihan Halil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Cihan Halil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Cihan Halil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cihan Halil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2013 yılında İzmit Belediye

10 Eylül 2014 yılında Gebzespor

13 Ocak 2015 yılında Çayırova Spor

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

20 Eylül 2016 yılında Çayırova Spor

1 Şubat 2017 yılında K. Nusretiye

14 Ağu 2018 yılında Bld Derince

9 Eylül 2020 yılında Van Spor FK

21 Ocak 2021 yılında Gölcükspor

20 Ağu 2021 yılında Alanya Kestel

8 Şubat 2022 yılında Kızılcabölük

27 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

Cihan Halil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cihan Halil şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

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