Muhammed Can kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Muhammed Can Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Muhammed Can adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Muhammed Can Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Muhammed Can 27 Haziran 1997 tarihinde Balikesir şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Muhammed Can Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Muhammed Can, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Muhammed Can'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Muhammed Can Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Muhammed Can isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Muhammed Can Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Muhammed Can futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Ocak 2016 yılında Beşiktaş U19

1 Temmuz 2016 yılında Beşiktaş U21

4 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Ağu 2017 yılında Turgutluspor

27 Ağu 2018 yılında Düzcespor

15 Temmuz 2019 yılında Turgutluspor

14 Kasım 2019 yılında Kulüpsüz

6 Ocak 2020 yılında Ofspor

1 Temmuz 2021 yılında 68 Aksaray Bld

4 Temmuz 2022 yılında Amasyaspor FK

12 Ocak 2023 yılında Fatsa Belediye

Muhammed Can Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Muhammed Can şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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