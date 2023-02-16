Bilal Can İner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bilal Can İner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bilal Can İner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bilal Can İner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bilal Can İner 17 Haziran 2001 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Bilal Can İner şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bilal Can İner Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ÖRNEK MENAJERLİK VE DANIŞMANLIK yapmaktadır. Bilal Can İner, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Bilal Can İner'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Bilal Can İner Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bilalcaniner4/

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Bilal Can İner Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bilal Can İner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Bilal Can İner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bilal Can İner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2014 yılında İstanbul BB Alt

29 Eylül 2017 yılında Erokspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor U19

14 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

Bilal Can İner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bilal Can İner şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 52 numaralı formayı giymektedir.

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