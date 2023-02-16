Emrah Gunaydin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emrah Gunaydin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emrah Gunaydin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emrah Gunaydin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emrah Gunaydin 17 Ocak 1996 tarihinde Adana şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Emrah Günaydın şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emrah Gunaydin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emrah Gunaydin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 14 Eylül 2020 tarihinde katılmıştır. Emrah Gunaydin'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emrah Gunaydin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/egnydn5/

Emrah Gunaydin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emrah Gunaydin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Emrah Gunaydin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emrah Gunaydin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Ağu 2015 yılında Bugsaş Spor

19 Temmuz 2016 yılında Cizre Spor

16 Ağu 2019 yılında Erzin Spor

14 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

Emrah Gunaydin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emrah Gunaydin şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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