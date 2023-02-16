Mustafa Degirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Degirmenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Degirmenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Degirmenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Degirmenci 11 Şubat 1996 tarihinde Izmir şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Değirmenci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Degirmenci Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Degirmenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 25 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Mustafa Degirmenci'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Degirmenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Degirmenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Degirmenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Degirmenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Karşıyaka U21

4 Nisan 2016 yılında Karşıyaka

25 Ağu 2021 yılında Fatsa Belediye

Mustafa Degirmenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Degirmenci şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Izmir Telekomspor (2007), Ilkadimspor (2007-2008), Karsiyaka (2009-2011), Izmir Telekomspor (2011-2012), Yolspor (2012-2013), Karsiyaka (2013-2015)

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