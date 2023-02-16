Zeki Furkan Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Furkan Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Zeki Furkan Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Zeki Furkan Kayali ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Zeki Furkan Kayali kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Zeki Furkan Kayali Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Zeki Furkan Kayali adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Zeki Furkan Kayali Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Zeki Furkan Kayali 17 Ağu 2003 tarihinde Rize şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Zeki Furkan Kayalı şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Zeki Furkan Kayali Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Servet Sever yapmaktadır. Zeki Furkan Kayali, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 13 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Zeki Furkan Kayali'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Zeki Furkan Kayaliboyu ve yaşı kaç

Zeki Furkan Kayali Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Zeki Furkan Kayali isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Zeki Furkan Kayali Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Zeki Furkan Kayali futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Ağu 2020 yılında Ç. Rizespor U19

13 Ağu 2022 yılında Fatsa Belediye

30 Haziran 2023 yılında Ç. Rizespor U19

Zeki Furkan Kayali kimdir

Zeki Furkan Kayali Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Zeki Furkan Kayali şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 53 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Caykur Rizespor (2012-)

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Zeki Furkan Kayali nereli

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