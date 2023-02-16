İdris Gunes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İdris Gunes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İdris Gunes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İdris Gunes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İdris Gunes 27 Haziran 1999 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da İdris Güneş şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İdris Gunes Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İdris Gunes, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. İdris Gunes'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İdris Gunes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İdris Gunes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İdris Gunes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İdris Gunes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2021 yılında Kahta 02 Spor

30 Haziran 2022 yılında Arnavutköy Bld

7 Eylül 2022 yılında Fatsa Belediye

İdris Gunes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İdris Gunes şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.