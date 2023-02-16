Mustafa Hosoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Hosoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Hosoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Hosoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Hosoglu 15 Haziran 1989 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Hoşoğlu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Hosoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Hosoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Hosoglu'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Hosoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Hosoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Mustafa Hosoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Hosoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2010 yılında Sürmenespor

17 Ağu 2011 yılında Beşikdüzüspor

3 Ağu 2013 yılında Düzyurtspor

23 Ağu 2017 yılında Erzin Belediye

17 Ocak 2018 yılında Çatalcaspor

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

10 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

1 Ağu 2021 yılında 1461 Trabzon

8 Eylül 2022 yılında Darıca GB

3 Şubat 2023 yılında Fatsa Belediye

Mustafa Hosoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Hosoglu şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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