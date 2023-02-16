Mustafa Hosoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Hosoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Mustafa Hosoglu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Mustafa Hosoglu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Mustafa Hosoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Mustafa Hosoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Mustafa Hosoglu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Mustafa Hosoglu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Mustafa Hosoglu 15 Haziran 1989 tarihinde Samsun şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Mustafa Hoşoğlu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Mustafa Hosoglu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Mustafa Hosoglu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Mustafa Hosoglu'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Mustafa Hosogluboyu ve yaşı kaç

Mustafa Hosoglu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Mustafa Hosoglu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Mustafa Hosoglu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Mustafa Hosoglu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2010 yılında Sürmenespor

17 Ağu 2011 yılında Beşikdüzüspor

3 Ağu 2013 yılında Düzyurtspor

23 Ağu 2017 yılında Erzin Belediye

17 Ocak 2018 yılında Çatalcaspor

10 Temmuz 2018 yılında Hekimoğlu

10 Ocak 2020 yılında Çankaya FK

5 Eylül 2020 yılında Adıyaman 1954

1 Ağu 2021 yılında 1461 Trabzon

8 Eylül 2022 yılında Darıca GB

3 Şubat 2023 yılında Fatsa Belediye

Mustafa Hosoglu kimdir

Mustafa Hosoglu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Mustafa Hosoglu şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samsunspor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Mustafa Hosoglu nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Ahmed Kutucu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmed Kutucu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Furkan Balaban kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Balaban Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kerim Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kerim Calhanoglu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kerim Calhanoglu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tayfun Culha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tayfun Culha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları