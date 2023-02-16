Altay Cephe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altay Cephe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Altay Cephe kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Altay Cephe ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Altay Cephe kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Altay Cephe Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Altay Cephe adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Altay Cephe Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Altay Cephe 14 Nisan 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Altay Cephe Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Altay Cephe, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 7 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Altay Cephe'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Altay Cephe Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/altaycephe1/

Altay Cepheboyu ve yaşı kaç

Altay Cephe Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Altay Cephe isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Altay Cephe Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Altay Cephe futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

5 Eylül 2018 yılında Samsunspor Alt

1 Temmuz 2019 yılında Samsunspor U19

31 Ağu 2019 yılında Erbaaspor

15 Ocak 2020 yılında Samsunspor U19

7 Eylül 2021 yılında Fatsa Belediye

Altay Cephe kimdir

Altay Cephe Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Altay Cephe şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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Altay Cephe nereli

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