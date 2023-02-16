Ramazan Uzer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ramazan Uzer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ramazan Uzer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ramazan Uzer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ramazan Uzer 4 Ocak 1998 tarihinde Tekirdag şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ramazan Uzer Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ramazan Uzer, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 14 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ramazan Uzer'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ramazan Uzer Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ramazan_uzer10/

http://www.facebook.com/ramazan.uzer.923

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Ramazan Uzer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ramazan Uzer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Ramazan Uzer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ramazan Uzer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2018 yılında Galatasaray U21

16 Ağu 2018 yılında BB Erzurum U21

19 Eylül 2019 yılında Vize Spor

15 Eylül 2020 yılında Tekirdağspor

14 Temmuz 2021 yılında Fatsa Belediye

Ramazan Uzer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ramazan Uzer şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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