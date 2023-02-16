Emre Usta kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emre Usta Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emre Usta adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emre Usta Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emre Usta 7 Ekim 1996 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emre Usta Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Emre Usta, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Fatsa Belediyespor futbol takımında oynamaktadır. Fatsa Belediyespor takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Emre Usta'nin Fatsa Belediyespor ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emre Usta Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/emreusstta10/

Emre Usta Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emre Usta isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Emre Usta Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emre Usta futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Nisan 2015 yılında Orduspor

23 Ağu 2017 yılında Elaziz Belediye

10 Ağu 2018 yılında Silivrispor

21 Ocak 2019 yılında Tepecik Spor

14 Eylül 2020 yılında Fatsa Belediye

21 Temmuz 2022 yılında Erbaaspor

12 Ocak 2023 yılında Fatsa Belediye

Emre Usta Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emre Usta şuan Fatsa Belediyespor takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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