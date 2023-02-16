Sinan Morgil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sinan Morgil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sinan Morgil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sinan Morgil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sinan Morgil 6 Nisan 1989 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sinan Morgil Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sinan Morgil, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Sinan Morgil'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sinan Morgil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sinanmorgil/

Sinan Morgil Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sinan Morgil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sinan Morgil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sinan Morgil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Ağu 2005 yılında Fenerbahçe U21

29 Ağu 2008 yılında İnegölspor

5 Ağu 2011 yılında Keçiörengücü

16 Temmuz 2014 yılında Osmanlıspor

5 Ağu 2014 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2015 yılında Osmanlıspor

1 Ağu 2015 yılında Keçiörengücü

30 Haziran 2016 yılında Osmanlıspor

24 Ağu 2016 yılında BB Erzurumspor

2 Ağu 2017 yılında Fethiyespor

9 Ocak 2018 yılında Keçiörengücü

30 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor

12 Ağu 2020 yılında Bld Derince

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

Sinan Morgil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sinan Morgil şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Feneryolu (1999-2004), Kartalspor (2004-2005), Fenerbahce SK (2005-2008)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.