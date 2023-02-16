Samet Canturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Canturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Canturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Canturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Canturk 1 Ekim 1988 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Canturk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Canturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Canturk'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Canturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Canturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Samet Canturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Canturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2012 yılında Batman Petrol

15 Ocak 2014 yılında Göztepe

21 Temmuz 2014 yılında Keçiörengücü

12 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

16 Ocak 2019 yılında Van BBSK

16 Eylül 2020 yılında Uşak Spor

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Samet Canturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Canturk şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

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