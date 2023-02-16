Samet Canturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Canturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Samet Canturk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Samet Canturk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Samet Canturk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Samet Canturk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Samet Canturk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Samet Canturk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Samet Canturk 1 Ekim 1988 tarihinde Ankara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Samet Canturk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Samet Canturk, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Samet Canturk'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Samet Canturkboyu ve yaşı kaç

Samet Canturk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Samet Canturk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Samet Canturk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Samet Canturk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

23 Ağu 2012 yılında Batman Petrol

15 Ocak 2014 yılında Göztepe

21 Temmuz 2014 yılında Keçiörengücü

12 Temmuz 2016 yılında Afyonspor

3 Ağu 2018 yılında Y. Çorumspor

16 Ocak 2019 yılında Van BBSK

16 Eylül 2020 yılında Uşak Spor

1 Temmuz 2021 yılında İnegölspor

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Samet Canturk kimdir

Samet Canturk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Samet Canturk şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Site Zaferspor, Gazi Üniversitesispor

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Samet Canturk nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 15 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Son Haberler
Andre Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Andre Becker kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Andre Becker Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Er kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Er Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Batuhan Er kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Er Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seok Ju Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ju Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Seok Ju Hong kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seok Ju Hong Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yusuf Tunc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Yusuf Tunc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Çok Okunanlar
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Evra Gulal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Evra Gulal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kursat Ozmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kursat Ozmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Erik Krantz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erik Krantz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Anes Cardaklija kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anes Cardaklija Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
Yeni Malatyaspor kalecisi Eyüp Türkaslan depremde enkaz altında kaldı
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
TFF duyurdu! Maçlar, deprem nedeniyle ertelendi
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Son dakika | Bakan Kasapoğlu duyurdu: Tüm ulusal spor organizasyonları durduruldu
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları