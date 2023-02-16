Erhan Karayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Karayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Erhan Karayer kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Erhan Karayer ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Erhan Karayer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Erhan Karayer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Erhan Karayer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Erhan Karayer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Erhan Karayer 20 Temmuz 1991 tarihinde Canakkale şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Erhan Karayer Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Erhan Karayer, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Erhan Karayer'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Erhan Karayerboyu ve yaşı kaç

Erhan Karayer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Erhan Karayer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Erhan Karayer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Erhan Karayer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Ç. Dardanel U21

21 Ocak 2010 yılında Siirtspor

30 Haziran 2010 yılında Ç. Dardanel U21

1 Temmuz 2010 yılında Dardanelspor

25 Ağu 2014 yılında Tavşanlı Linyit

29 Temmuz 2015 yılında BB Bodrumspor

25 Temmuz 2018 yılında E. Erokspor

9 Eylül 2020 yılında Nevşehir Bld

25 Temmuz 2021 yılında İçel İdmanyurdu

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Erhan Karayer kimdir

Erhan Karayer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Erhan Karayer şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dardanelspor

Erhan Karayer Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 20 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Erhan Karayer nereli

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