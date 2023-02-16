Batuhan Aktas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Aktas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Aktas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Aktas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Aktas 15 Haziran 1999 tarihinde Ordu şehrinde doğmuştur. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Batuhan Aktaş şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Aktas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Aktas, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 31 Ocak 2018 tarihinde katılmıştır. Batuhan Aktas'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Aktas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Aktas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Batuhan Aktas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Aktas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ocak 2018 yılında Yeni Orduspor

Batuhan Aktas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Aktas şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 88 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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