Nazmi Candogan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nazmi Candogan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Nazmi Candogan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Nazmi Candogan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Nazmi Candogan 5 Nisan 1989 tarihinde Burdur şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Nazmi Candoğan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Nazmi Candogan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Nazmi Candogan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 4 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Nazmi Candogan'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Nazmi Candogan Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/candoganazmi/

Nazmi Candogan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Nazmi Candogan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Nazmi Candogan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Nazmi Candogan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Ağu 2008 yılında İzmirspor

21 Ekim 2010 yılında Yeşilköyspor

29 Eylül 2011 yılında Ayvalıkgücü Bld

20 Eylül 2012 yılında Kızılcabölük

10 Ocak 2014 yılında Çine Madranspor

28 Ağu 2014 yılında Kütahyaspor

10 Eylül 2015 yılında Afyonspor

13 Ağu 2020 yılında Pendikspor

2 Ekim 2020 yılında Afyonspor

4 Ağu 2022 yılında 52 Orduspor FK

Nazmi Candogan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Nazmi Candogan şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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