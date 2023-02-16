Sefa Kupeli kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sefa Kupeli Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sefa Kupeli adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sefa Kupeli Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sefa Kupeli 26 Ocak 1994 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sefa Kupeli Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sefa Kupeli, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sefa Kupeli'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Sefa Kupeli Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sefakupelii/

Sefa Kupeli Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sefa Kupeli isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Sefa Kupeli Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sefa Kupeli futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Şubat 2007 yılında Galatasaray Alt

1 Temmuz 2009 yılında Galatasaray U16

1 Temmuz 2010 yılında Galatasaray U17

1 Temmuz 2011 yılında Galatasaray U18

1 Temmuz 2012 yılında Galatasaray U21

20 Ağu 2014 yılında Menemen Belediye

2 Şubat 2015 yılında Manisaspor

31 Ağu 2016 yılında 24 Erzincanspor

8 Ağu 2019 yılında Van Spor FK

29 Ocak 2020 yılında Ofspor

3 Ağu 2020 yılında Van Spor FK

18 Ağu 2021 yılında 24 Erzincanspor

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Sefa Kupeli Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sefa Kupeli şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Kücükcekmecespor (03/2004-02/2007), Galatasaray SK (02/2007-06/2012)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.