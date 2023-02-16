Gokhan Erdol kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gokhan Erdol Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Gokhan Erdol adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Gokhan Erdol Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Gokhan Erdol 12 Kasım 1986 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Gokhan Erdol Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Gokhan Erdol, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Gokhan Erdol'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Gokhan Erdol Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Gokhan Erdol isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Gokhan Erdol Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Gokhan Erdol futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2010 yılında Malatya Belediye

31 Ağu 2010 yılında Ünyespor

12 Ocak 2011 yılında Belediye Bingöl

1 Temmuz 2013 yılında Darıca GB

25 Temmuz 2014 yılında Düzyurtspor

5 Ocak 2016 yılında Tire 1922 Spor

24 Ağu 2020 yılında Karacabey Bld

15 Ocak 2021 yılında 52 Orduspor FK

29 Temmuz 2022 yılında 23 Elazığ FK

12 Ocak 2023 yılında 52 Orduspor FK

Gokhan Erdol Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Gokhan Erdol şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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