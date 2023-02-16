Emir Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Emir Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Emir Uzun ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Emir Uzun kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Emir Uzun Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Emir Uzun adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Emir Uzun Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Emir Uzun 19 Haziran 2003 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Emir Uzun Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini VoinFutbol yapmaktadır. Emir Uzun, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Emir Uzun'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Emir Uzun Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/EmirUzun99

http://instagram.com/emiruzunn14

Emir Uzunboyu ve yaşı kaç

Emir Uzun Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Emir Uzun isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

Emir Uzun Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Emir Uzun futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

22 Eylül 2017 yılında Trabzonspor Alt

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2019 yılında Trabzonspor U17

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

31 Ocak 2022 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

6 Eylül 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor U19

Emir Uzun kimdir

Emir Uzun Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Emir Uzun şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Baglarbasi (2014-2017), Trabzonspor (2017-2022)

Emir Uzun Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Türkiye U16 takımında 14 numaralı formasıyla 5 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Emir Uzun nereli

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