Ahmet Baha Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Baha Bilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ahmet Baha Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ahmet Baha Bilgin ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ahmet Baha Bilgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ahmet Baha Bilgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ahmet Baha Bilgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ahmet Baha Bilgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ahmet Baha Bilgin 20 Şubat 2001 tarihinde Trabzon şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ahmet Baha Bilgin Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNITED SPORTS CONSULTANCY yapmaktadır. Ahmet Baha Bilgin, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 6 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Ahmet Baha Bilgin'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ahmet Baha Bilginboyu ve yaşı kaç

Ahmet Baha Bilgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ahmet Baha Bilgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Ahmet Baha Bilgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ahmet Baha Bilgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Trabzonspor U16

1 Temmuz 2017 yılında Trabzonspor U17

1 Temmuz 2018 yılında Trabzonspor U19

24 Eylül 2020 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2021 yılında Trabzonspor U19

1 Eylül 2021 yılında Yomra Spor

30 Haziran 2022 yılında Trabzonspor U19

6 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor U19

Ahmet Baha Bilgin kimdir

Ahmet Baha Bilgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ahmet Baha Bilgin şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 61 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Trabzonspor (2013-2020)

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Ahmet Baha Bilgin nereli

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