Batuhan Er kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Batuhan Er Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Batuhan Er adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Batuhan Er Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Batuhan Er 7 Mayıs 1995 tarihinde Edirne şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Batuhan Er Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Batuhan Er, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Batuhan Er'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Batuhan Er Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/batuhan9200/

http://www.facebook.com/batuhan.er.731

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Batuhan Er Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Batuhan Er isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Batuhan Er Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Batuhan Er futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Ekim 2011 yılında Anafartalarspor

4 Eylül 2013 yılında Kızılcahamamspor

26 Ağu 2015 yılında Kastamonu 1966

12 Ocak 2017 yılında Bayburt Grup Öİ

24 Ağu 2017 yılında Karacabey Birlik

16 Ocak 2018 yılında 24 Erzincanspor

9 Ağu 2018 yılında Karaköprü Bld

16 Ocak 2019 yılında Van BBSK

17 Eylül 2020 yılında Kocaelispor

6 Ağu 2021 yılında Çorum FK

1 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Batuhan Er Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Batuhan Er şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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