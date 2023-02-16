Furkan Kutuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Furkan Kutuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Furkan Kutuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Furkan Kutuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Furkan Kutuk 7 Aralık 2002 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Furkan Kutuk Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Furkan Kutuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 8 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Furkan Kutuk'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Furkan Kutuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Furkan Kutuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Furkan Kutuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Furkan Kutuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Giresunspor U19

27 Aralık 2021 yılında Giresunspor

8 Eylül 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında Giresunspor

Furkan Kutuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Furkan Kutuk şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 67 numaralı formayı giymektedir.

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