Anil Tasdemir kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Anil Tasdemir Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Anil Tasdemir adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Anil Tasdemir Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Anil Tasdemir 1 Ocak 1988 tarihinde Aydin şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Anıl Taşdemir şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Anil Tasdemir Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini DS GLOBAL SPORT MANAGEMENT yapmaktadır. Anil Tasdemir, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Anil Tasdemir'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Anil Tasdemir Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/cerebro24

Anil Tasdemir Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Anil Tasdemir isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Anil Tasdemir Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Anil Tasdemir futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ocak 2004 yılında Göztepe Alt

1 Temmuz 2004 yılında Göztepe

17 Temmuz 2006 yılında Ankaraspor

22 Ocak 2008 yılında Diyarbakırspor

30 Haziran 2008 yılında Ankaraspor

1 Şubat 2010 yılında Bugsaş Spor

30 Haziran 2010 yılında Ankaraspor

20 Ağu 2010 yılında Samsunspor

5 Ocak 2011 yılında Akhisar Belediye

31 Ocak 2013 yılında Orduspor

1 Temmuz 2014 yılında Trabzonspor

26 Ağu 2014 yılında Kayserispor

30 Temmuz 2015 yılında Adana Demirspor

31 Ağu 2016 yılında Denizlispor

31 Ocak 2018 yılında Fethiyespor

17 Ağu 2018 yılında Karagümrük

18 Ocak 2019 yılında Adanaspor

2 Eylül 2019 yılında Balıkesirspor

13 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Anil Tasdemir Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Anil Tasdemir şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.