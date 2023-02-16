Ozgen Erdem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ozgen Erdem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ozgen Erdem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ozgen Erdem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ozgen Erdem 23 Eylül 1995 tarihinde Gümüshane şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ozgen Erdem Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Ozgen Erdem, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ozgen Erdem'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ozgen Erdem Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ozgenerdm29/

Ozgen Erdem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ozgen Erdem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ozgen Erdem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ozgen Erdem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Ağu 2012 yılında Orduspor U21

1 Temmuz 2014 yılında Orduspor

11 Ağu 2017 yılında Utaş Uşakspor

20 Ağu 2019 yılında Ağrı 1970 Spor

3 Eylül 2020 yılında Batman Petrol

1 Temmuz 2021 yılında 52 Orduspor FK

Ozgen Erdem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ozgen Erdem şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 29 numaralı formayı giymektedir.

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