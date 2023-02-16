Seydi Degirmenci kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Seydi Degirmenci Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Seydi Degirmenci adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Seydi Degirmenci Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Seydi Degirmenci 1 Ağu 2002 tarihinde Istanbul şehrinde doğmuştur. 1,97 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.Gerçek adı da Seydi Değirmenci şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Seydi Degirmenci Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Seydi Degirmenci, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 28 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Seydi Degirmenci'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Seydi Degirmenci Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/seydidegirmencii/

Seydi Degirmenci Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Seydi Degirmenci isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Seydi Degirmenci Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Seydi Degirmenci futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

13 Eylül 2019 yılında Tepecikspor Alt

2 Eylül 2021 yılında Bodrumspor

30 Kasım 2021 yılında Kulüpsüz

8 Şubat 2022 yılında Z. Kömürspor

28 Temmuz 2022 yılında 52 Orduspor FK

Seydi Degirmenci Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Seydi Degirmenci şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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