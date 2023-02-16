Abdullah Sezgin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Abdullah Sezgin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Abdullah Sezgin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Abdullah Sezgin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Abdullah Sezgin 26 Ocak 1999 tarihinde Kocaeli şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Abdullah Sezgin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Abdullah Sezgin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 1 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Abdullah Sezgin'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Abdullah Sezgin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Abdullah Sezgin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Abdullah Sezgin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Abdullah Sezgin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Karabükspor

16 Eylül 2020 yılında E. Erokspor

1 Şubat 2021 yılında Ankara Demir

12 Ocak 2022 yılında Mardin 1969

1 Ağu 2022 yılında 52 Orduspor FK

Abdullah Sezgin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Abdullah Sezgin şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

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