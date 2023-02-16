Veysel Sonmezsoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Veysel Sonmezsoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Veysel Sonmezsoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Veysel Sonmezsoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Veysel Sonmezsoy 5 Mayıs 2003 tarihinde Sanliurfa şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Türkiye uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Veysel Sonmezsoy Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Veysel Sonmezsoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

52 Orduspor FK futbol takımında oynamaktadır. 52 Orduspor FK takımına 6 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Veysel Sonmezsoy'nin 52 Orduspor FK ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Veysel Sonmezsoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://instagram.com/63.sonmezsoy

Haberin Devamı

Veysel Sonmezsoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Veysel Sonmezsoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Veysel Sonmezsoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Veysel Sonmezsoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Şubat 2019 yılında Şanlıurfaspor

4 Ocak 2020 yılında Trabzonspor U17

4 Ağu 2020 yılında Trabzonspor U19

6 Eylül 2022 yılında 52 Orduspor FK

30 Haziran 2023 yılında Trabzonspor U19

Veysel Sonmezsoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Veysel Sonmezsoy şuan 52 Orduspor FK takımında oynamakta ve 63 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Veysel Sonmezsoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

B. Basi Kahramanspor (2014-2015), Sanliurfa Genclik Spor (2015-2016), Sanliurfaspor (2016-2019), Trabzonspor (2020-)

Türkiye U19 takımında 18 numaralı formasıyla 8 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.