Milan Petrzela kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Milan Petrzela Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Milan Petrzela adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Milan Petrzela Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Milan Petrzela 19 Haziran 1983 tarihinde Hoštice-Heroltice şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Milan Petržela şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Milan Petrzela Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Milan Petrzela, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 3 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Milan Petrzela'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Milan Petrzela Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Milan Petrzela isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Milan Petrzela Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Milan Petrzela futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2003 yılında Drnovice

29 Ağustos 2003 yılında Synot

1 Temmuz 2006 yılında FK Jablonec

1 Ocak 2007 yılında Sparta Prag

1 Mart 2007 yılında FK Jablonec

30 Haziran 2007 yılında Sparta Prag

31 Ocak 2008 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2008 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2008 yılında Viktoria Plzen

3 Temmuz 2012 yılında Augsburg

1 Temmuz 2013 yılında Viktoria Plzen

3 Temmuz 2019 yılında Slovacko

Milan Petrzela Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Milan Petrzela şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Milan Petrzela Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Hoštice-Heroltice (1988-1993), FC Petra Drnovice (1993-1995), SK Rostex Vyškov (1995-1996), FC Zeman Brno (1996-1999), FK Drnovice (1999-2002)

Çek Cumhuriyeti takımında 12 numaralı formasıyla 12 Ekim 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 19 maçta 0 gol atmıştır.

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