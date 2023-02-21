Ondrej Sasinka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Sasinka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Sasinka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Sasinka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Sasinka 21 Mart 1998 tarihinde Frýdek-Místek şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Šašinka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Sasinka Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Sasinka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Ondrej Sasinka'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Sasinka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Sasinka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Ondrej Sasinka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Sasinka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Banik Ostrava

31 Ocak 2017 yılında FK Senica

30 Haziran 2017 yılında Banik Ostrava

29 Ocak 2018 yılında Zlate Moravce

30 Haziran 2018 yılında Banik Ostrava

23 Temmuz 2019 yılında Slovacko

31 Aralık 2019 yılında Banik Ostrava

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko

30 Haziran 2023 yılında Banik Ostrava

Ondrej Sasinka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Sasinka şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Ondrej Sasinka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Staříč (2004 - 2007)FC Baník Ostrava (2007 - 2015)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 10 numaralı formasıyla 22 Mart 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 7 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 10 numaralı formasıyla 6 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 5 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 10 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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