Tomas Brecka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tomas Brecka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Tomas Brecka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Tomas Brecka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Tomas Brecka 12 Mayıs 1994 tarihinde Kroměříž şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Tomáš Břečka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Tomas Brecka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Tomas Brecka, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 2 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Tomas Brecka'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Tomas Brecka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Tomas Brecka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Tomas Brecka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Tomas Brecka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Slovacko

1 Temmuz 2018 yılında Jablonec

13 Ocak 2020 yılında Kasımpaşa

2 Eylül 2022 yılında Slovacko

Tomas Brecka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Tomas Brecka şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Tomas Brecka Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Morkovice (2002-2006), 1.FC Slovácko (2006-2013)

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 22 numaralı formasıyla 13 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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