Stanislav Hofmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Stanislav Hofmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Stanislav Hofmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Stanislav Hofmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Stanislav Hofmann 17 Haziran 1990 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Stanislav Hofmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Stanislav Hofmann Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Saso Stefanov yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2012 tarihinde katılmıştır. Stanislav Hofmann'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Stanislav Hofmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Stanislav Hofmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Stanislav Hofmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Stanislav Hofmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında FK Most

1 Temmuz 2012 yılında Slovacko

18 Temmuz 2013 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2014 yılında Slovacko

1 Temmuz 2014 yılında Banik Sokolov

30 Haziran 2015 yılında Slovacko

Stanislav Hofmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Stanislav Hofmann şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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