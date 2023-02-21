Merchas Doski kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Merchas Doski Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Merchas Doski adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Merchas Doski Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Merchas Doski 7 Aralık 1999 tarihinde Hannover şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Irak,Almanya uyrukludur.Gerçek adı da ميرخاس دوسكي şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Merchas Doski Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Merchas Doski, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Merchas Doski'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Merchas Doski Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Merchas Doski isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Merchas Doski Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Merchas Doski futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Egestorf/L. II

1 Temmuz 2018 yılında Heeßeler SV

1 Temmuz 2019 yılında MTVE Celle

1 Temmuz 2020 yılında FC Wacker II

17 Ekim 2020 yılında FC Wacker

2 Mayıs 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında Slovacko

Merchas Doski Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Merchas Doski şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Merchas Doski Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arminia Hannover (-2017)

Irak takımında 22 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Irak U23 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 0 gol atmıştır.

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