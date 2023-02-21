Marek Havlik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marek Havlik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Marek Havlik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Marek Havlik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Marek Havlik 8 Temmuz 1995 tarihinde Lubná şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Marek Havlík şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Marek Havlik Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Nehoda Sport yapmaktadır. Marek Havlik, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2013 tarihinde katılmıştır. Marek Havlik'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Marek Havlik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Marek Havlik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.70 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.70 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Marek Havlik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Marek Havlik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında HS Kromeriz

21 Şubat 2013 yılında Slovacko B

30 Haziran 2013 yılında HS Kromeriz

1 Temmuz 2013 yılında Slovacko

Marek Havlik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Marek Havlik şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Marek Havlik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FK Lubná 1959 (2003 - 2006)SK Hanácká Slavia Kroměříž (2006 - 2010)

Çek Cumhuriyeti takımında 20 numaralı formasıyla 7 Eylül 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 20 numaralı formasıyla 4 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 3 gol atmıştır.

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