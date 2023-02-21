Ondrej Mihalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mihalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ondrej Mihalik kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Ondrej Mihalik ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Ondrej Mihalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mihalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Ondrej Mihalik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Ondrej Mihalik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Ondrej Mihalik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Ondrej Mihalik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Ondrej Mihalik 2 Nisan 1997 tarihinde Jablonec nad Nisou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Ondřej Mihálik şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Ondrej Mihalik Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Ondrej Mihalik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 10 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Ondrej Mihalik'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Ondrej Mihalik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Ondrej Mihalik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

Ondrej Mihalik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Ondrej Mihalik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Jablonec

1 Ekim 2015 yılında Vlasim

31 Aralık 2015 yılında Jablonec

25 Ocak 2018 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2019 yılında Viktoria Plzen

30 Haziran 2020 yılında AZ Alkmaar

1 Temmuz 2020 yılında Viktoria Plzen

2 Temmuz 2021 yılında C. Budejovice

30 Haziran 2022 yılında Viktoria Plzen

10 Ağustos 2022 yılında Slovacko

Ondrej Mihalik kimdir

Ondrej Mihalik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Ondrej Mihalik şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SK Viktorie Janov nad Nisou (2003 - 2005)
FK Jablonec (2005 - 2014)

Ondrej Mihalik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 17 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U20 takımında 17 numaralı formasıyla 1 Eylül 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 5 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U18 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 3 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U17 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 16 maçta 2 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U16 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

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Ondrej Mihalik nereli

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