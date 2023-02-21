Vladislav Levin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladislav Levin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vladislav Levin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vladislav Levin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vladislav Levin 28 Mart 1995 tarihinde Orel şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Лёвин Владислав Олегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vladislav Levin Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Vladislav Levin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Vladislav Levin'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Vladislav Levin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vladislav Levin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vladislav Levin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vladislav Levin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Dinamo M II

1 Temmuz 2015 yılında Dinamo Moskova

1 Ocak 2017 yılında Mlada Boleslav

1 Ocak 2018 yılında Jihlava

9 Ocak 2019 yılında Bohemians 1905

1 Şubat 2022 yılında Slovacko

Vladislav Levin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vladislav Levin şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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