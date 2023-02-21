Filip Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nguyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Filip Nguyen ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Filip Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nguyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Filip Nguyen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Filip Nguyen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Filip Nguyen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Filip Nguyen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Filip Nguyen 14 Eylül 1992 tarihinde Banská Bystrica şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti,Vietnam uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Filip Nguyen Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

1.FC Slovacko futbol takımında oynamaktadır. 1.FC Slovacko takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Filip Nguyen'nin 1.FC Slovacko ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Filip Nguyen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Filip Nguyen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 950 Bin € kadar çıkmıştır.

Filip Nguyen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Filip Nguyen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında Sparta Praha B

2 Ağustos 2011 yılında Loko Vltavin

30 Haziran 2012 yılında Sparta Praha B

23 Temmuz 2014 yılında SK Union 2013

3 Şubat 2016 yılında Vlasim

8 Şubat 2018 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2021 yılında Slovacko

30 Haziran 2022 yılında Slovan Liberec

1 Temmuz 2022 yılında Slovacko

Filip Nguyen kimdir

Filip Nguyen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Filip Nguyen şuan 1.FC Slovacko takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

ABC Braník (2001 - 2009)
AC Sparta Praha (2009 - 2011)

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Filip Nguyen nereli

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